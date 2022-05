Imóvel da prefeita de Ilha Grande, Marina Brito, é atingido por incêndio

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros registraram um incêndio em um chalé de propriedade da prefeita de Ilha Grande do Piauí, Marina Brito. O caso aconteceu neste domingo (24) e de início especulou-se que a gestora estaria no local. A informação, no entanto, foi negada pela própria Prefeitura de Ilha Grande, que informou que o imóvel em questão estava desabilitado e desativado sem ninguém dentro.



Uma guarnição do 2º BPM de Parnaíba foi deslocada até o local para averiguar a situação. Ainda não se tem informações sobre como o fogo começou sem o que teria provocado as chamas, se o incêndio teve causas estruturais ou se foi provocado por terceiros. A perícia do Corpo de Bombeiros também esteve no chalé para fazer a perícia e colher as primeiras informações.



Foto: Reprodução/Facebook

Por meio de nota, a Prefeitura de Ilha Grande do Piauí informou que a prefeita Marina Brito se encontra em sua residência com seu esposo, o secretário Carlos Brito, “descansando para mais um dia de trabalho que virá”. A Administração Pública Municipal esclareceu ainda que não houve qualquer atentado contra a residência da gestora.

“O que na verdade houve foi um ato de vandalismo em um chalé de sua propriedade no bairro Cal, em Ilha Grande, que no momento dos fatos encontrava-se desabitado e desativado, nada que viesse a comprometer a segurança da prefeita e sua família”, diz a nota.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no