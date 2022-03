Imposto de Renda: Receita Federal espera 300 mil declarações no Piauí; saiba como fazer

A Receita Federal no Piauí espera receber cerca de 300 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2022. O prazo para envio dos formulários começa às 8h na próxima segunda (07) e vai até as 23h59 de 29 de abril. Essa estimativa sobre o número de declarações foi feita com base na quantidade de contribuintes que prestaram as contas com o leão dentro do prazo no exercício anterior, referente a 2021.

Segundo o delegado da Receita Federal em Teresina, o auditor fiscal André Santos, é obrigatória a declaração do IR para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, em 2021. Mas há também outras exigências. “Se o contribuinte tiver posse de bens acima de 300 mil reais, ou se o contribuinte tiver recebido rendimentos não tributáveis ou tributados acima de 40 mil reais, também é obrigado a fazer a declaração”, alerta o auditor fiscal.

O delegado da Receita Federal ressalta ainda que alguns gastos que são dedutíveis, e que devem ser observados na hora da declaração. “Despesas com educação, com plano de saúde, as despesas hospitalares e com tratamento dentário, e inclusive testes de Covid-19. Além de gastos com escolas de formação. E também gastos com a Previdência Social, seja a pública ou privada, são dedutíveis”, explicou.





(Foto: Ilustrativa)

Como declarar

A declaração do IR pode ser feita tanto pelo computador, por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Receita Federal; como por aparelhos móveis, como celulares e tablets, por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, que está disponível no Play Stores e na Apple Store. Quem estiver apto a declarar e não fizer o procedimento, pode ter restrições no CPF e, se houve imposto a pagar, ele terá que pagar uma multa até 20% do imposto devido. Se não tiver imposto, o contribuinte pagará uma multa de R$ 165.

Uso do PIX na declaração do IR

Ainda segundo o delegado, uma das novidades anunciadas pela Receita Federal sobre o IR foi a possibilidade de usar o PIX para repassar o valor a ser declarado e também receber o crédito da restituição direto na conta. Segundo ele, isso vai facilitar o pagamento aos contribuintes e reduzir possíveis erros de preenchimento dos dados bancários.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no