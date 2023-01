Impulsionado pela soja, Piauí dobrou exportações em 2022

O Piauí mais que dobrou o número de exportações de mercadorias em 2022. O estado bateu um novo recorde com um total de US$ 1 bilhão e 650 milhões, o que representa R$ 8,64 bilhões. No ano anterior, as exportações registraram US$ 857 milhões na balança comercial do Piauí.

De acordo com os dados contabilizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SDE), esse crescimento foi impulsionado pela soja, que somou 70% do volume das mercadorias exportadas. Outro ponto que colaborou para o recorde foi a ampliação da relação comercial do Piauí com a Espanha.

Foto: Divulgação / Ccom

“Foi o país que mais cresceu, porque, percentualmente, a China diminuiu um pouco em números absolutos. A Espanha importou US$ 65 milhões em 2021 e em 2022 chegou a US$ 294 milhões”, explicou Tiago Ribeiro Patrício, superintendente da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SDE).

Apesar da redução apresentada nas exportações com a China, o que pode ser decorrência da quebra de mercados com a Guerra na Ucrânia, o país asiático continua sendo o maior parceiro comercial do Piauí. A China sozinha compra quase 50% do total de produtos vendidos pelo estado.

Em 2022, conforme dados do Ministério da Fazenda, a China foi responsável por 47% das exportações piauienses, seguido da Espanha (18%), os Estados Unidos representaram 3,1%, seguidos do Egito (2,9%) e Irã (2,7%). Nas exportações, Tiago Patrício diz que o Piauí subiu uma posição e ocupa agora o 18º no ranking entre os estados brasileiros exportadores.

