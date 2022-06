Infectologista defende retorno imediato da obrigatoriedade de máscara no Piauí

O uso de máscara em ambientes fechados e as medidas de contenção de aglomerações devem ser adotadas imediatamente no Piauí para evitar o avanço da Covid-19, defendeu o infectologista Carlos Henrique Nery Costa em entrevista nesta sexta-feira (10/06) ao programa O Dia News, da O Dia Tv. Ele alerta para o aumento de casos em todo o país.

“Se estiver vacinado e for infectado ainda assim você consegue transmitir para outras pessoas. O uso da máscara evita que eu transmita a doença para você. A máscara N95 é para eu não me infectar, mas as demais são para eu não transmitir para você. É uma máscara social e tem que ser implementada em qualquer ambiente fechado”, disse. “Toda medida de aglomeração deveria estar sendo tomada. Não sei o que se está esperando. Estamos pagando para ver se tem mortes”, acrescentou.

Carlos Henrique Nery Costa (Foto: Reprodução / UFPI)

Carlos Henrique Nery explicou que em várias partes do mundo os casos de Covid-19 apresentaram aumento e o Brasil já sente o crescimento de positividade da doença, principalmente em estados da região Sudeste. Para ele, é questão de tempo para os estados do Nordeste apresentarem evolução dos números.

“Estamos vendo o número de casos aumentarem em todo o mundo, inclusive no nosso país. Por que o Piauí ficaria de fora? O que fizemos de diferente em relação ao outros estados? É claro que temos que voltar a nos defendermos do vírus. Apesar da substancial melhora da transmissão, com o advento das vacinas, apesar da acentuada redução do número de morte devido à vacina, as variantes estão surgindo e a imunidade não é duradoura”, afirmou Carlos Henrique.

Máscara em unidades de saúde

O Comitê Municipal de Operações Emergenciais (COE) de Teresina se reuniu hoje (10) e decidiu pela obrigatoriedade do uso de máscaras em centros de saúde a partir de segunda-feira (13). O Comitê recomenda ainda uso de máscara em locais com até 500 pessoas e locais de grande aglomeração.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no