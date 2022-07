Inhuma: Poço desaba e parte da população encontra-se sem água há 12 dias

Um dos principais poços do sistema de abastecimento de água do município de Inhuma desmoronou e, com isso, parte da população encontra-se sem água há cerca 12 dias. De acordo com a Agespisa, o poço apresentou problemas em sua estrutura interna, o que causou uma redução da vazão de 50 para 20 mil litros de água por hora.

Parte da população em Inhuma encontra-se sem abastecimento de água há 12 dias (Foto: Arquivo O DIA)

A empresa informou que estão sendo tomadas medidas emergenciais para garantir o abastecimento de água nos bairros localizados nas áreas altas de Inhuma, como a disponibilização de caminhões-pipa para atender os moradores até que a situação seja normalizada. “Além de providenciar a recuperação do poço, a empresa está perfurando mais um no bairro João Paulo II'', diz a Agespisa em nota.

Nesta segunda (25), um novo poço começou a ser perfurado e deve ser colocado em operação o mais breve possível, após as etapas de equipagem e energização. A expectativa de vazão é de 20 mil litros por hora.



A Agespisa informa que uma das medidas emergenciais é a perfuração de um novo poço no bairro João Paulo II (Foto: Divulgação/Agespisa)

Os serviços de recuperação do poço devem ser concluídos até o final desta semana, segundo previsão da Agespisa. Dessa maneira, a vazão total será restabelecida e o problema de abastecimento, resolvido.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no