Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o Piauí

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou, na manhã deste domingo (13), alertas amarelo e laranja de chuvas intensas em todo o Piauí. O aviso teve início às 09h de hoje e termina às 10h desta segunda-feira (14).

De acordo com o Inmet, no Centro-Norte do estado, região que engloba Teresina, além de municípios como Campo Maior, Oeiras, Picos, Piripiri, Batalha, entre outros, há previsão de chuvas intensas de até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60km/h.

Foto: Werton Costa

Devido ao nível de precipitação, há um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em Teresina, a temperatura mínima neste domingo deve ficar entre 25º C e 33º C, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Já no extremo sul do estado, na região dos municípios de Bom Jesus, São Raimundo Nonato e Corrente, o volume de chuvas deve ser mais expressivo.

Segundo o instituto, há previsão de chuva de 100 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Com isso, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é bem maior.

Em Bom Jesus, a temperatura mínima deve ser de 20º C e máxima de 33º C neste domingo.