Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o Piauí

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para chuvas intensas válido para todo o território piauiense. O aviso, que segue até esta segunda-feira (21), fala em chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia além da ocorrência de ventos intensos de 60 a 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



Área de alerta para perigo de chuvas intensas segundo o Inmet - Foto: Reprodução/Inmet

O Inmet orienta a população para que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. “Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia”, diz o alerta.

Em caso de emergência, é recomendado contatar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros através do 193.

O alerta vale para o Sudeste Piauiense, as regiões Norte, Sudoeste e Sul do Estado.

Situação em Teresina

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, Teresina possui atualmente 635 famílias desabrigadas pela chuva. Destas, cinco estão acolhidas no Escola Municipal Minha Casa, no Poti Velho; 25 estão na Escola Municipal Nova Brasil; 13 estão na Escola Municipal Domingos Afonso, no bairro Mafrense; cinco estão alojadas no Centro de Convivência do Parque Wall Ferraz; cinco estão no Centro de Comunitário dos Oleiros no bairro Poti Velho e 582 estão em residências familiares.

