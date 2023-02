INMET emite alerta de chuvas intensas para todos os municípios do Piauí

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou, na manhã deste domingo (26), dois alertas de chuvas intensas para os municípios do Piauí, sendo um vermelho de perigo e outro amarelo de perigo potencial. Segundo o alerta vermelho, 82 municípios localizados no sudoeste, norte e centro-norte piauiense estão sob perigo de chuva intensas com volume de até 60mm por hora e ventos de até 100 km/h. O aviso foi publicado às 10h19 de hoje e tem validade até às 10h de amanhã (27).



Já para a região de Teresina e demais municípios do estado há uma alerta amarelo que prevê perigo potencial, com chuva entre 20mm e 30mm por hora e ventos intensos de até 60 km/h. A população deve ficar atenta ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de chuva, o INMET orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evitem evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Segundo o INMET, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) estará mais ativa nos próximos dias (se mantendo com configuração de banda dupla), padrão que, juntamente com os ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico, favorecerá a formação de nuvens de chuva sobre a Região Nordeste.

Desta quinta-feira (23) até, pelo menos, a próxima terça (28), a previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas/raios e eventuais rajadas de vento em uma ampla área do centro-norte do Nordeste. Neste período, não se descartam acumulados de chuva significativos, podendo superar os 100 milímetros, principalmente, entre o norte do Maranhão, Piauí e Ceará. Áreas do semiárido, especialmente dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, terão chuvas localmente fortes, assim como no litoral leste, desde o Rio Grande do Norte até Sergipe.

