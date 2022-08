Inmet emite alerta de perigo por causa da baixa umidade em 212 cidades de Piauí

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo por causa da baixa umidade em 212 municípios do Piauí neste sábado (20). O alerta teve início às 11h e seguirá até 18h.



De acordo com o Inmet, essas cidades estão no alerta laranja, em que a umidade relativa do ar varia entre 12% e 20% - considerada de deserto pelos especialistas.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Há risco de incêndios florestais e à saúde nesses locais, além do ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Entre as cidades com alerta amarelo estão: Agricolândia, Água Branca, Alto Longá, Altos, Alvorada do Gurguéia, Amarante, Amarante, Angical do Piauí, Antônio Almeida, Anísio Abreu e Aroazes.

As orientações da instituição para os moradores dessas regiões é que bebem bastante líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e usem hidratante para pele e umidifiquem o ambiente.

