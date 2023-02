Inscrições do Sisu começam amanhã (16); UFPI oferta 3 mil vagas e UESPI mais de 2 mil

Nesta quinta-feira (16) tem início as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023.1, que seleciona estudantes para vagas nas instituições públicas de ensino superior. Para se inscrever, os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 devem acessar o Portal Acesso Único do Ministério da Educação até o dia 24 de fevereiro.

Para o ingresso de estudantes, a Universidade Federal do Piauí (UFPI) está oferecendo 3.062 vagas em mais de 69 cursos de graduação e de nível superior tecnológico dos Campi de Bom Jesus, Picos, Floriano e Teresina. Já a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) oferta o total de 2.425 vagas para 70 cursos.

Em relação às cotas, do total de vagas na UFPI e UESPI, 50% são destinadas à estudantes que cursaram ensino médio na rede pública, além de vagas reservadas para candidatos pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.



Matrículas

De acordo com o coordenador de Seleção e Programas Especiais da PREG/UFPI, Maycon Silva, após a divulgação do resultado do SISU, a UFPI lançará no site o Edital de Procedimentos com os passos e documentações necessárias para realização da matrícula, que deve ser feita de maneira online. Ainda segundo a UFPI, o início do período letivo 2023.1 está previsto para o dia 3 de maio.



Já a UESPI informa que o calendário acadêmico de 2023.1 ainda não está disponível. A data da matrícula e início das aulas devem ser divulgadas pela instituição.

ProUni e Fies

O Site do SISU disponibiliza informações sobre processos seletivos para o ensino superior em instituições particulares, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo em faculdades privadas e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com financiamento especial para cursos superiores.



Todos os processos seletivos têm por base as notas obtidas no Enem. Segundo o Ministério da Educação, “os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fies”.



Saiba mais sobre o Sisu 2023/1

Inscrições: 16/02 a 24/02/2023

Resultado da única chamada: 28/02/2023

Matrícula dos convocados da 1ª chamada: 02 a 08/03/2023

Prazo para participar da lista de espera: 28/02 a 08/03/2023

Comprovação de informações dos pré-selecionados: divulgado pelas próprias universidades

Resultado da lista de espera: divulgado pelas próprias universidades.

