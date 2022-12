Inscrições do vestibular do Ifpi encerram hoje às 16 horas

Encerram nesta quinta-feira (15) às 16h as inscrições do vestibular 2023 do Instituto Federal do Piauí (Ifpi). A instituição está oferecendo 2.265 vagas em 58 cursos superiores de 17 campi. As inscrições devem ser feitas pela página de seleção do Ifpi . Esta é a primeira vez que o Ifpi realiza seleção própria para ingresso na instituição após mais de uma década utilizando o Sistema de Seleção Unificada do Enem, o Sisu.



Vale lembrar que as inscrições, que deveriam ter encerrado no dia 12, foram prorrogadas até hoje (15). A taxa de inscrição é no valor de R$ 40,00 e deve ser paga em agências, aplicativos ou caixas eletrônicos do Banco do Brasil, além de seus correspondentes bancários.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Os cursos que o Ifpi está ofertando são gratuitos e em três modalidades: bacharelado, licenciatura e tecnologia. A instituição também reserva vagas para candidatos com deficiência e para quem cursou o Ensino Médio integralmente em escola pública.

As provas do vestibular 2023 do Ifpi serão aplicadas no dia 15 de janeiro de 2023. O processo seletivo consta de uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha que considerará competências e habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC); e também da produção de uma redação em texto dissertativo-argumentativo no gênero prosa.

O resultado final do vestibular do Ifpi 2023 será divulgado a partir do dia 13 de fevereiro.

