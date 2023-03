Inscrições para concurso da UFPI iniciam nesta terça (21); veja como fazer

As inscrições para o concurso da Universidade Federal do Piauí (UFPI) já começam nesta terça-feira (21). O edital de concurso prevê 22 vagas para cargos de técnico-administrativos em educação. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet no site da Copese a partir desta terça até as 23h59min do dia 08 de março.

O candidato deverá preencher todos os campos com suas informações e gerar o boleto para pagamento até o dia 10 de maio em qualquer agência bancária ou em seus correspondentes. O valor da inscrição varia de acordo com o cargo pretendido. Para os cargos de Engenheiro de Segurança do Trabalho, a inscrição custará R$ 120,00. Para os cargos de Médico-Veterinário, a inscrição será R$ 200,00. Já para os cargos de Assistente em Administração e Técnico de Laboratório, as inscrições custarão R$ 100,00.

(Foto: Divulgação/UFPI)



O certame será executado pela Coordenadoria Permanente de Seleção (Copese). A remunerações variam de acordo com o cargo, mas têm patamar inicial de R$ 2.446,96 para os cargos de Assistente em Administração e Técnicos em Laboratório, podendo chegar a até R$ 8.361,33 para o cargo de Médico-Veterinário.

Confira o edital completo aqui

Estão sendo ofertadas vagas nos seguintes cargos: Engenheiro em Segurança do Trabalho, Médico-Veterinário/Clínica Médica e Cirúrgica de cães e gatos, Médico-Veterinário/Diagnóstico por Imagem, Médico-Veterinário/Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais, Assistente em Administração, Técnico de laboratório em Análises Clínicas, Técnico de laboratório em Biologia, Técnico de Laboratório em Química e Técnico em Enfermagem.

Etapas do certame

O concurso público da UFPI para técnico-administrativo constará de prova escrita objetiva para todos os cargos, prova prática para os cargos de Médico-Veterinário, e de uma prova de análise de títulos também para os cargos de Médico-Veterinário. A prova escrita objetiva será de caráter eliminatório e classificatório e terá 50 questões teóricas, sendo 20 de conhecimentos gerais, 10 de Língua Portuguesa, 10 de Legislação do Regime Jurídico Único para todos os cargos.

A prova terá ainda 30 questões de conhecimentos específicos de cada cargo. A prova escrita objetiva será aplicada no dia 02 de julho das 8h às 12h, tendo, portanto, quatro horas de duração. Os cartões de inscrição para acesso aos locais de aplicação estarão disponíveis a partir de 27 de junho.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no