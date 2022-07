Inscrições para concurso do IFPI são prorrogadas até 7 de agosto

Os interessados em fazer o concurso do Instituto Federal do Piauí (IFPI) terão um prazo a mais para fazer as inscrições, que foram prorrogadas até o dia 7 de agosto. O certame oferece 129 vagas para preencher cargos de professores e técnicos-administrativos em Educação. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico https://concursos.ifpi.edu.br.



Os salários podem chegar até R$ 9.616,18 para docentes e R$ 4.638,66 para técnicos-administrativos, além dos benefícios. Para o cargo de professor estão sendo oferecidas 98 vagas em diversas áreas. Já para os cargos técnico-administrativos em Educação são oferecidas 31 vagas.



As provas objetivas para o cargo de professor serão aplicadas no dia 18 de setembro. Os candidatos a professor do IFPI também participarão de prova de desempenho didático-pedagógico e prova de títulos.



O concurso para técnicos-administrativos terá etapa única, com as provas objetivas sendo aplicadas no dia 25 de setembro.



