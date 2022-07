Inscrições para o concurso do TRT-PI começam hoje (13); veja valores

Começam nesta terça-feira (13) as inscrições para o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Piauí, conforme o edital publicado ontem (12) pelo órgão. O candidato interessado poderá se inscrever no certame a partir das 10h e as inscrições seguem até as 14h do dia 05 de agosto.



Confira aqui o edital



As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas .



Foto: Divulgação/TRT-PI

De acordo com o edital, o concurso do TRT-PI preencherá 43 vagas imediatas com formação também de cadastro reserva para os níveis médio e superior. A remuneração inicial para as vagas de nível médio é de R$ 7.591,37. Para as vagas de ensino superior, a remuneração inicial é de R$ 12.455,30.

O valor das taxas de inscrição variam conforme o cargo pretendido: quem for concorrer para Técnico Judiciário terá que pagar R$ 75,00 e quem for concorrer parar Analista Judiciário terá que pagar R$ 95,00.

As provas serão realizadas no dia 18 de setembro em Teresina.

