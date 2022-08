Inscrições para o concurso do TRT PI encerram nesta sexta-feira; veja vagas e salários

Encerram nesta sexta-feira (05) as inscrições para o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT-22). As inscrições estarão abertas até às 14h e podem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banco organizadora do certame, através do endereço www.concursosfcc.com.br.



O concurso prevê 43 vagas, sendo 17 para Nível Superior e 26 para Nível Médio; além de cadastro reserva para cargos de Nível Superior e Médio. São elas:



1 vaga para Analista Judiciário (Área Apoio Especializado – Especialidade Contabilidade); - 2 vagas para Analista Judiciário (Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina - Clínico Geral);

2 vagas para Analista Judiciário (Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação);

2 vagas para Analista Judiciário (Área Apoio Especializado – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador);

10 vagas para Analista Judiciário (Área Apoio Especializado – Área Judiciária);

20 vagas para Técnico Judiciário (Área Administrativa); e

6 vagas para Técnico Judiciário (Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação).

O valor da inscrição é R$ 95 para Nível Superior, cuja remuneração inicial é de R$12.455,30; e de R$ 75 para Nível Médio, com remuneração inicial de R$ 7.591,37. As provas objetivas serão realizadas em Teresina, no dia 18/9, e o resultado final do concurso está previsto para o dia 30 de novembro de 2022.

Todas as informações sobre o certame estão disponíveis no site da organizadora, por meio do endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br.

Confira o Edital.

