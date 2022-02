Instituição oferece vagas para 38 funções em Teresina, Bom Jesus e Parnaíba; confira

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está oferecendo 38 tipos de empregos exclusivos para alunos e ex-alunos nos municípios de Teresina, Bom Jesus e Parnaíba.



Através do ‘Banco de Oportunidades’, egressos que concluíram com êxito os cursos ofertados pelo Senac têm a oportunidade de trabalhar na área desejada. As oportunidades englobam diversas áreas de atuação. Interessados que atendem ao perfil solicitado, devem realizar o cadastro através do site.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Confira as vagas ofertadas

1. Teresina

Assistente administrativo;

Atendente;

Auxiliar de cozinha;

Auxiliar de cozinha;

Auxiliar de logística;

Cadista;

Costureira industrial;

Cozinheiro;

Design de interiores;

Design gráfico;

Escovista;

Estágio de auxiliar de informática;

Esteticista;

Estilista;

Estoquista;

Manicure/pedicure;

Modelista;

Podologia;

Programador PHP/Laravel;

Promotor de vendas;

Supervisor de produção;

Técnico em contabilidade.

2. Bom Jesus

Técnico de informatica.

3. Parnaíba

Agente operacional;

Analista financeiro;

Assistente administrativo;

Barbeiro;

Cabeleireira;

Consultor comercial;

Depiladora;

Designer de sobrancelhas;

Estoquista de peças;

Extensionista de cílios;

Manicure;

Maquiador profissional;

Massagista;

Office boy;

Representante comercial;

Vendedor.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no