IPVA 2023: prazo para pagamento com 10% de desconto encerra nesta terça (28)

Encerra nesta terça-feira (28), o prazo para pagamento da cota única do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 10% de desconto. Os motoristas que decidirem pagar após essa data, terão apenas 5% de desconto.

“Os contribuintes que vão pagar parcelado devem efetuar a primeira parcela até o dia 31 de março, as demais cotas devem ser pagas nos dias 28 de abril e 31 de maio”, explica a superintendente da Receita Estadual, Graça Moreira Ramos.

Vale ressaltar que a taxa de renovação do licenciamento anual dos veículos usados também deverá ser recolhida até o dia 31 de março de 2023, junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Para acessar o boleto do IPVA, basta clicar no banner “Imprima seu IPVA 2023”, disponível nos Serviços em destaque, na página da Sefaz, ou clicar direto no link: https://webas.sefaz.pi.gov.br/dar-ipva/.

Já as multas e a taxa de licenciamento 2023 estão disponíveis no banner: Emissão de Licenciamento, no site do Detran, ou por meio do link: http://taxas.detran.pi.gov.br/licenciamento/index.jsf. Nesse link também é possível a retirada do boleto do IPVA.

