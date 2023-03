IPVA 2023: prazo para pagamento com desconto encerra nesta sexta (31)

Encerra nesta sexta-feira (31), o prazo para pagar a cota única 2023 do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 5% de desconto. Quem deseja parcelar o IPVA 2023, também deve pagar a primeira parcela nesta sexta-feira (31). As duas parcelas seguintes devem ser pagas no dia 28 de abril e no dia 31 de maio.

O IPVA é cobrado para proprietários de carros, motos, caminhões, ônibus e aeronaves. O secretário de Estado da Fazenda, Emílio Júnior, alerta as pessoas para não perderem os prazos, pois o pagamento do imposto é necessário para poderem circular regularmente.

“Além de poder transitar regularmente, ao pagar seu IPVA, a pessoa ainda contribui para que 50% desse recurso seja destinado ao município de origem da placa do referido veículo. Além disso, 20% do que é arrecadado com o IPVA é destinado para melhorias na educação, por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)”, explica o secretário da Fazenda. Esses recursos ainda são utilizados na melhoria da saúde, saneamento, cultura, dentre outras.

Vale destacar que esse desconto de 5% para pagamento da cota única do IPVA está valendo desde o dia 1º de março. Os contribuintes piauienses ainda tiveram a oportunidade de pagar a cota única do IPVA 2023 com descontos maiores nos meses anteriores, sendo 10% de desconto em fevereiro e 15% em janeiro deste ano.

Calendário de pagamento do IPVA 2023 parcelado:

1ª parcela: 31 de março

2ª parcela: 28 de abril

3ª parcela: 31 de maio

