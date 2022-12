IPVA 2023 terá desconto de 15% até o dia 31 de janeiro; confira o calendário 2023

A Secretaria Estadual de Fazendo do Piauí (Sefaz-PI) divulgou nesta segunda-feira (19) o calendário de 2023 para pagamento do Imposto Sobre Veículos Automotores, o IPVA. Quem pagar a cota única do tributo até o dia 31 de janeiro terá desconto de 15%. Quem optar por pagar a cota única até 28 de fevereiro terá 10% de desconto. Já quem pagar a cota única até o dia 31 de março terá 5% no tributo.





Para aqueles que não puderem ou não optarem pelo pagamento da cota única, a Sefaz oferece a possibilidade de parcelar o IPVA 2023 em até três vezes sem desconto. As datas do parcelamento são assim discriminadas:

Primeira cota: 31 de março de 2023

Segunda cota: 28 de abril de 2023

Terceira cota: 31 de maio

O pagamento do IPVA pode ser feito tanto pelo site da Sefaz-PI quanto pelo site do Detran-PI.

Taxa de licenciamento

A taxa de renovação do licenciamento anual dos veículos usados deverá ser recolhida até o dia 31 de março de 2023, junto ao Detran-PI.

Isenção de motos

Para 2023, os contribuintes que forem proprietários de motos com até 160 cilindradas estão isentos do IPVA. A lei que normatizou a medida foi aprovada na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) e sancionada pela governadora Regina Sousa.

