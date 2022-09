Jornal O DIA conquista 2º lugar na etapa estadual do Prêmio de Jornalismo do Sebrae

O Jornal O DIA conquistou o 2º lugar na categoria Texto da etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo – 9ª Edição. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (20) e contou com a presença dos participantes. No Piauí, 10 trabalhos foram finalistas, dentre eles o da jornalista Biá Boakari, responsável pela matéria “Após pandemia, empreendedoras negras buscam Espaço no mercado piauiense”.



“Ser contemplada com esse prêmio tem um gosto especial, pois eu falo de um assunto interessante e que precisa ser cada vez mais divulgado, que é o trabalho de empreendedoras negras. Acompanhando notícias, a gente percebe que elas têm mais dificuldade que outras empreendedoras. Então, quanto mais luz jogarmos nesse assunto, melhor”, disse a jornalista.

A reportagem foi veiculada no impresso no dia 29 de junho de 2022 e pode ser lida ao final desta matéria.



Jornalista Biá Boakari, autora da matéria “Após pandemia, empreendedoras negras buscam Espaço no mercado piauiense”



A premiação tem como foco valorizar os profissionais de imprensa, que colocam os pequenos negócios em pauta, amplificando a voz e o trabalho dos empreendedores e empresários de todo o país.



“Para nós que fazemos o Sebrae é uma satisfação imensa contar com a participação dos jornalistas nesse prêmio. São esses profissionais que difundem o trabalho do Sebrae. Sem a imprensa não teríamos como repercutir nossa atuação em prol dos pequenos negócios, construindo uma imagem tão sólida perante a sociedade. Muito obrigada a todos que aqui estão e que representam a imprensa piauiense”, pontuou o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Piauí, Freitas Neto.



Todos os finalistas e membros da comissão julgadora receberam certificados e kits especiais do Sebrae, como forma de agradecimento pela participação no prêmio. A comissão julgadora da fase estadual foi composta pela analista do Sebrae no Piauí, Antônia Pessoa; pelo consultor de Marketing e professor de Comunicação, Stênyo Guimarães; e pelo professor de Comunicação da UFPI, Paulo Fernando de Carvalho Lopes.

(Foto: Divulgação/Sebrae-PI)

Foram finalistas nas categorias Texto e Áudio trabalhos de autoria de profissionais dos portais O Estado do Piauí, Piauí Negócios e G1 Piauí; Jornal O Dia; Revista Comida com História; e Malamanhadas Podcast.

A vencedora estadual na categoria Texto, Vitória Pilar; e a finalista na categoria Áudio, Ananda Omati, concorrem na etapa regional da premiação, em que serão escolhidos os finalistas para a fase nacional, cuja solenidade de premiação ocorrerá em dezembro. No Piauí, o jornalista Robert Pedrosa, do Portal Piauí Negócios, está inscrito na categoria Jornalista Empreendedor. Os finalistas desta categoria serão anunciados em dezembro em data anterior à solenidade de premiação nacional.

Leia a matéria “Após pandemia, empreendedoras negras buscam Espaço no mercado piauiense”:

