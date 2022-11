Jornalista Graça Targino lança livro sobre viagens e diversidade cultural

A jornalista piauiense Maria das Graças Targino irá lançar, no próximo dia 09 de novembro, o seu mais novo livro. Em “Embarques e desembarques: relatos de viagens”, a autora convida os leitores a mergulhar na diversidade cultural do mundo e observar as diferenças e semelhanças que existem entre o nosso povo.

Maria das Graças Targino (Foto: Reprodução)

Ao longo de 512 páginas ilustradas com 105 fotos coloridas, é possível conhecer países sem sair da poltrona. O livro traz paisagens surpreendentes de 34 países espalhados nos cinco dos seis continentes, como Armênia; Camboja; Coreia do Sul; Índia; Irã; Myanmar; e Vietnã.

A obra é fruto da experiência pessoal de Graça Targino, que tem percorrido o mundo conhecendo diferentes tipos de cultura. “A viagem que este livro empreende mostra-nos como os habitantes do nosso Planeta têm mais semelhanças do que diferenças ao mesmo tempo que a humanidade nos revela sua diversidade e riqueza, sua força e sua miséria”, diz o prefácio.



O lançamento ocorrerá na Livraria Entrelivros, localizada na Avenida Dom Severino, a partir das 19h.



(Foto: Divulgação)

