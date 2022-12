Juiz aposentado Raumário Mourão morre aos 76 anos em Teresina

O juiz aposentado Raumário Mourão da Silva, 76 anos, faleceu na noite desse domingo (25/12) no Hospital São Marcos, em Teresina. Ele já se encontrava internado devido a complicações de saúde que a família não revelou. O sepultamento ocorreu na tarde desta segunda-feira (26/12).

Raumário Mourão foi empossado recentemente como Diretor de Patrimônio, Colônia de Férias e Clube dos Magistrados da Associação dos Magistrados Piauienses (AMAPI). Ele também atuava como conselheiro no Conselho Penitenciário do Estado do Piauí.

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) e a Corregedoria Geral da Justiça manifestaram pesar pela morte de Raumário. Já a AMAPI lembrou o associado como “uma figura muito querida e amada por todos os associados, associadas e colaboradores da AMAPI”. O Conselho Penitenciário, por sua vez, divulgou nota de pesar e lembrou a trajetória do juiz aposentado desde 2005 no colegiado.

Confira as notas:

Tribunal de Justiça

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) e a Corregedoria Geral da Justiça manifestam profundo pesar pelo falecimento do juiz aposentado Raumário Mourão da Silva.

Que neste momento de dor, o amor e a solidariedade possa confortar os corações de amigos e familiares.

AMAPI

Com profundo pesar e sentimento de consternação, a Associação dos Magistrados Piauienses (AMAPI) lamenta o falecimento do juiz Raumário Mourão e Silva, Diretor de Patrimônio, Colônia de Férias e Clube dos Magistrados da nossa Associação.

Nosso estimador Dr. Raumário sempre foi um grande vanguardista na defesa da magistratura piaueinse, com intensa participação nas demandas associativas. Como amante do Esporte, Dr. Raumário regularmente participava de nossas competições, especialmente do futebol. Uma figura muito querida e amada por todos os associados, associadas e colaboradores da AMAPI.

Ao tempo em que lamentamos esta inestimável perda, informamos que o velório até as 15h desta segunda-feira (26), na capela do prédio antigo do Tribunal de Justiça do Piauí. Que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, possa confortar o coração de todos os familiares e amigos do nosso querido Dr. Raumário neste momento de profunda dor.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no