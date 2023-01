Juiz do Piauí é eleito presidente da Associação Nacional dos Magistrados

O juiz do Piauí Carlos Hamilton Bezerra Lima, Titular da 1ª Vara Criminal de Teresina, foi eleito novo presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) na última sexta-feira (20). A chapa liderada pelo piauiense obteve 96,2% dos votos e é formada por 50 magistrados.

“Registro os meus agradecimentos, portanto, a todos os colegas deste Brasil que sufragaram o meu nome e esperamos que em breve, juntos, a gente possa fazer essa cruzada por dias melhores em favor da Magistratura”, disse o juiz Carlos Hamilton logo após a comissão eleitoral proferir o resultado do pleito.

Foto: Divulgação / ANAMAGES

Carlos Hamilton Bezerra Lima vai assumir a presidência exercida atualmente pelo Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), Magid Nauef Láuar, que enalteceu em seu pronunciamento o magistrado piauiense. Carlos Hamilton ocupa atualmente a vice-presidência administrativa.

“A Magistratura Estadual acaba de ganhar um incansável defensor. Além de ser um profissional brilhante, com ilibada reputação, o Juiz Carlos Hamilton dedica-se às causas associativas, sempre buscando a valorização da Magistratura”, afirmou Magid Nauef.

Carlos Hamilton Bezerra Lima é Juiz de Direito do Estado do Piauí desde 1989. Graduou-se em Direito pela Universidade de Fortaleza, onde exerceu a advocacia até tornar-se Magistrado. Sempre esteve è frente dos movimentos associativos em defesa da Magistratura Estadual quer no seu Estado, onde exerceu por várias vezes cargos na Associação dos Magistrados do Piauí – AMAPI, como em nível nacional em 2007, quando foi indicado por vários estados da federação à candidatura de presidente da AMB.

Com informações da ANAMAGES