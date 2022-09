Juiz Sebastião Firmino Lima Filho toma posse como novo integrante da corte do TRE-PI

O magistrado Sebastião Firmino Lima Filho, titular da 7ª Vara Cível da Comarca de Teresina, tomou posse na manhã da terça-feira (27) e passou a integrar a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) para o biênio 2022/2024. A cerimônia foi conduzida pelo Presidente do TRE-PI, Desembargador Erivan Lopes, e teve a presença do Diretor Geral Danilo Carvalho Franco Pereira que fez a leitura do Termo de Posse.

Indicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) para atuar como membro substituto, na categoria Juiz de Direito, Sebastião Firmino assume o cargo em virtude do término do biênio da Juíza Maria Luíza Moura Mello Freitas. A escolha ocorreu em Sessão Ordinária Administrativa realizada pelo Pleno do Tribunal de Justiça no dia 19 de setembro de 2022.

Sobre o magistrado

Sebastião Firmino Lima Filho é piauiense, cursou parte da vida escolar em Floriano-PI e possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), bem como pós-gradução em Gestão Judiciária pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Por meio de concurso público, já atuou na Promotoria Geral de Justiça, Banco do Estado do Piauí e Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em cargos como Promotor de Justiça, Escriturário, Escrivão Judicial da Capital, Juiz de Direito, entre outros.

O Juiz também já respondeu pelas Zonas Eleitorais de 1° Grau de Nazaré do Piauí, São Félix do Piauí, Cocal, Canto do Buriti, Oeiras, Socorro do Piauí, Itainópolis, N. Srª Remédios, Elesbão Veloso, Castelo do Piauí, Floriano, Batalha e Francinópolis. Atualmente, é o Presidente do Comitê de Segurança das Eleições 2022 do TRE-PI.

