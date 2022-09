JUNTA Festival terá performances de artistas nacionais e internacionais; veja programação

O “JUNTA Festival: Dança e Contemporaneidade” teve início nesta quinta-feira (08) e segue até domingo (11) com performances artísticas nacionais e internacionais. Em sua 8ª edição, retorna totalmente presencial, ocupando o Complexo Cultural do Clube dos Diários e Theatro 4 de Setembro. O evento busca a experiência estética, o encontro, a formação artística e de público, o fomento à dança e arte locais, a criação e manutenção de redes de conexão e a ressignificação de espaços públicos.



(Fotos: Divulgação/Ascom JUNTA)

A programação do JUNTA conta com mais de 10 performances, como “A noite cai quando ela quer” (La Nuit Tombe Quand Elle Veut), uma parceria do bailarino e coreógrafo brasileiro Marcelo Evelin e a francesa Latifa Laâbissi, com o apoio e parceria do Consulado Geral da França em Recife. Para a cena artística local, o festival virou um contato com trabalhos que são referência de pensamentos e modos contemporâneos de fazer dança no Brasil e fora do país.



“Temos criado um ambiente de aproximação que contribui com o crescimento e desenvolvimento da dança, com a formação de público e fomenta a produção local e o mercado de trabalho”, declara Janaína Lobo, uma das criadoras e co-diretora do festival. Nesta 8ª edição será lançado o e-book do FORMA - Congresso Piauiense de Ações Formativas, Performativas e Afirmativas em Dança, como resultado da produção acadêmica de pesquisadores e demais pessoas que produzem dança no estado.



O JUNTA Festival é contemplado pelo Sistema de Incentivo Estadual à Cultura (SIEC) da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí e tem o patrocínio da Equatorial Piauí. O evento conta com atividades gratuitas e pagas, sempre a preços populares. Os passaportes podem ser adquiridos via plataforma “Ingresse” (https://www.ingresse.com/juntafestival) e na bilheteria do teatro nos dias do evento, nas modalidades meia entrada social e inteira. Há também lista trans e travesti free para toda a programação paga.



