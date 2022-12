Kennedy Barros assume TCE e prega combate ao desperdício de dinheiro público

O combate ao desperdício de dinheiro público é apontado pelo novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o conselheiro Kennedy Barros, com o grande desafio de sua gestão. A nova diretoria da corte de contas que tem Kennedy Barros como presidente e a conselheira Waltânia Alvarenga como vice foi empossada nesta sexta-feira (16/12) para o biênio 2023/2024.

“O desafio maior nesse momento e, não pode deixar de ser, o combate ao desperdício de dinheiro público. Há desperdício no âmbito de dinheiro desviado, mas há também no âmbito da má aplicação. Seja o desperdício por corrupção ou má aplicação, quem vai perder é o povo. O tribunal, para ser eficiente, tem que chegar ao final do ano mostrando para a sociedade quando foi evitado o desperdício”, disse.

Foto: Divulgação / TCE

Kenney Barros defendeu a transparência das ações do TCE através de ferramentas digitais para que a população possa acompanhar todo o trabalho. Ele ressaltou ainda que o tribunal possui planejamento estratégico e metas definidas para o acompanhamento de políticas públicas.

“O Tribunal tem na sua escola de contas a sua maior parceria com a sociedade, através dela você pode interagir e qualificar os funcionários e com o controle social que é a população para que possa interagir e ser parceiro do tribunal. De forma virtual você pode acompanhar todas as metas que o tribunal”, afirmou.

Foto: Divulgação / TCE



Foto: Divulgação / TCE



A solenidade de posse foi prestigiada pelo governador leito Rafael Fonteles e o vice, Themístocles Filho. Fonteles reforçou que terá uma gestão harmônica com os demais poderes, como o TCE, e pregou um pacto para que os problemas da sociedade sejam solucionados em conjunto.

“Vamos continuar com essa postura de muito diálogo. Os poderes são independentes, mas são harmônicos. E é o diálogo que gera essa harmonia. O que a sociedade espera de todos nós é a disposição para juntos resolvermos os problemas que atingem o nosso povo. É essa minha postura como governador”, declarou Rafael.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no