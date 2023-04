Lacen-PI implanta novo método que detecta tuberculose em pessoas sem sintomas

O Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí (Lacen-PI) está ampliando sua capacidade de análises, com a implementação de novo método para o diagnóstico de tuberculose e inclusão de novos exames de doenças sexualmente transmissíveis. Com o método de análises IGRA (Interferon Gama Release Assay), o laboratório aumentará a agilidade e desempenho no diagnóstico da tuberculose latente.



“Trata-se de um novo teste para detecção de tuberculose em pessoas que não apresentam sintomas da doença (tuberculose latente), e que integram o grupo de pacientes imunocomprometidos, cujos mecanismos de defesa contra infecção apresentam alterações. Atualmente, o teste padrão utilizado no SUS é o tuberculínico PPD (purified protein derivative). Ele apresenta baixo custo e não requer componentes de laboratório. No entanto, os resultados podem ser confundidos pela identificação de microbactérias não tuberculosas, vacina BCG, ou por fatores relacionados à manipulação, realização e leitura do teste.”, explica o diretor do Lacen-PI, Fabrício Amaral.



Somente no ano passado, o Lacen-PI realizou 2.847 Baciloscopias, 1.312 Culturas, 1.606 Testes Rápidos pelo Método Molecular (TRM) e 190 Testes Fenotípicos de Sensibilidades a Medicamentos (TSM), todos voltados para o diagnóstico da tuberculose. De acordo com dados da Coordenação de IST’s, da Secretaria de Estado da Saúde, em 2022, o Piauí registrou um aumento no número de casos diagnosticados no Piauí. Foram 1.049 novos casos, dos quais 792 são de pessoas residentes no estado.



Análises de IST’s

O laboratório também implementou novo método para diagnóstico para carga viral do HIV, HCV, HBV e da biologia molecular para detecção de Clamídia e Gonococo junto ao Ministério da Saúde. Desde 1997, o ministério mantém em parceria com os estados e a Rede Nacional de Laboratórios para Realização de Exames de Quantificação da Carga Viral do HIV (CV-HIV) no SUS. Nos anos de 2011 e 2012 foram incorporados ao SUS os exames de Carga Viral do HBV (CV-HBV) e HCV (CV-HCV). Entre 2021 e 2022 foi realizada a “Estratégia Piloto da Rede de Laboratórios de Biologia Molecular para Detecção de Clamídia e Gonococo”, que subsidiou a incorporação definitiva deste exame junto a rede de carga viral previamente estabelecida.



“A implantação promoverá a execução dos quatro exames em uma única plataforma automatizada, permitindo a extração e detecção simultânea qualitativa de Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae, a extração e quantificação dos materiais genéticos do HIV-1, do HBV e do HCV por amplificação de ácidos nucléicos com detecção em tempo real. Um ganho no poder de resolução e aumento na capacidade deste Lacen-PI em contribuir com o diagnóstico laboratorial das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)”, lembra Fabrício Amaral.



DNA

O Lacen-PI também ampliou o número de laudos de DNA, que serão realizados durante a campanha “Eu Tenho Pai”, da Defensoria Pública do Estado do Piauí e do Tribunal de Justiça, que passará de 100 laudos para 150 exames de paternidade.



“Atentos à necessidade da Defensoria e do TJ, e sabendo da capacidade do nosso laboratório, decidimos ampliar esses exames, que serão entregues durante a campanha, fortalecendo a parceria entre as instituições. Mas lembramos que o Lacen atende demandas de DNA enviados pelos órgãos da Justiça durante todo o ano”, ressalta o diretor.



