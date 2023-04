Lauro Correia, ex-prefeito de Parnaíba, morre aos 98 anos de Covid-19

O ex-prefeito de Parnaíba, o advogado Lauro Andrade Correia, morreu na madrugada deste sábado (29). Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde estava em tratamento contra Covid-19.



Lauro Correia foi prefeito de Parnaíba entre anos de 1963 a 1966. Ele também foi presidente da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI). Devido à condição da sua morte, a família optou por não fazer o velório. O sepultamento ocorreu ainda na manhã de hoje, no Cemitério da Igualdade, em Parnaíba.

A Câmara Municipal de Parnaíba manifestou pesar pelo falecimento do ex-prefeito e ressaltou e sua contribuição para a cidade e os munícipes durante sua trajetória de vida.





