Lista tríplice para defensor geral do Estado é eleita; nome será escolhido pelo Governador

Foi definida a lista tríplice destinada à escolha da próxima ou do próximo Defensor(a) Público Geral do Estado do Piauí. O resultado apontou o Defensor Público João Batista Viana do Lago Neto, com 68 votos; correspondendo a 34%, a Defensora Pública Carla Yascar Bento Feitosa Belchior, com 60 votos, correspondendo a 30%; o Defensor Público Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro, com 49 votos, correspondendo a 24.50%, para comporem a lista tríplice. O Defensor Público Marcelo Moita Pierot, que também concorreu ao cargo, obteve 23 votos, o que corresponde a 11.50%. Dos 114 Defensores Públicos aptos a votar, foram computados 113 votos.

(Foto: Divulgação / DPE-PI)

A lista será encaminhada ao Governador do Estado, Rafael Fonteles, que terá o prazo de 15 dias para escolher um dos componentes para ocupar o cargo de Defensor (a) Público (a) Geral do Estado para o Biênio 2023/2025.



O processo foi conduzida pela equipe da Coordenação de Tecnologia da Informação (TI), sob a coordenação da Comissão Eleitoral presidida pela Defensora Pública Sarah Vieira Miranda; tendo o Defensor Público Dárcio Rufino de Holanda na Vice-Presidência e a Defensora Pública Germana Melo Bezerra Diógenes Pessoa, como Secretária. A Comissão tem ainda, como suplente, o Defensor Público Sílvio César Queiroz Costa.

A Presidente da Comissão Eleitoral, Sarah Vieira Miranda afirmou que a eleição se deu com normalidade, dentro do esperado. “A eleição aconteceu de forma democrática com a participação efetiva das Defensoras Públicas e dos Defensores Públicos com atuação tanto da capital como do interior do Estado, que cumpriram seu dever cívico e institucional. O processo, realizado de forma virtual por meio do sistema E-Voto, facilitou a participação expressiva, assim como conferiu a necessária segurança na votação. Em nome da Comissão agradeço ao Conselho Superior pela confiança depositada e parabenizo a todos os colegas que colocaram seus nomes à disposição para o cargo e desejo sucesso àquele ou àquela que for o escolhido (a)”, afirmou .

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no