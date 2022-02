Litígio entre Piauí e Ceará: Perícia deve ser favorável ao Piauí, defende deputado

O deputado estadual Franzé Silva (PT), presidente da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa do Piauí (Cete), defendeu nesta quinta-feira (24) que a perícia realiza pelo Exército na área de litígio com o Ceará deve ser favorável ao Piauí, assim como a decisão da ministra Cármen Lúcia, relatora da Ação Cível Originária (ACO) que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

Franzé explicou durante sessão plenária na Alepi que o estado do Ceará se recusou a pagar parte da perícia e o Piauí depositou o valor integral de R$ 6,9 milhões. A perícia é realizada Comando do Serviço de Cartografia do Exército Brasileiro e pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) um levantamento de modelo digital de elevação a ser feito por empresa privada.

Foto: Reprodução / ALCE

“A ministra, portanto, liberou esse recurso para o Exército, que está em atividade, fazendo o trabalho técnico que irá subsidiar todo o processo. Temos os documentos geográficos, históricos e as peças colocadas pela PGE-PI e PGE-CE. Estamos na fase em que a ministra Carmen vai pegando o resultado técnico da perícia, se manifestará quanto ao seu voto e, posteriormente, levará ao pleno do STF”, falou sobre o trâmite do processo.

A área de litigio

A área de litígio entre Piauí e Ceará acontece desde 22 de outubro de 1880, quando o Decreto Imperial Nº 3.012, alterou a divisão dos dois estados. Ao todo, estão em disputa quase 217 quilômetros quadrado.

Caso o Piauí vença a disputa, sete municípios do Ceará serão incorporados ao Piauí e outras sete cidades cearenses perderiam parte de ser território para o estado vizinho.

Seriam incorporados ao Piauí

Ipú

Guaraciaba do Norte

Carnaubal

São Benedito

Croatá

Poranga

Sede do município de Ubajara

Teriam mudanças territoriais

Granja

Viçosa do Ceará

Tianguá

Ubajara

Ipueiras

Ipaporanga

Crateús

Com informações da Alepi e STF