Litoral do Piauí recebe reforço na segurança durante final de ano

A partir desta terça-feira (20), o litoral do Piauí recebe as ações do Centro Integrado de Segurança Pública, com objetivo de integrar as forças policiais e garantir a tranquilidade para os turistas que vão passar o fim de ano na região. A estrutura está montada em frente a Colônia de Férias do Iapep, em Luís Correia, e funcionará 24 horas por dia, sendo referência para o cidadão, para registros de Boletim de Ocorrência (B.O.) e apoio para as equipes que estarão de serviço.



(Fotos: Divulgação/SSP-PI)

O secretário Estadual de Segurança, coronel Rubens Pereira, destacou que 182 agentes de segurança das polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, além dos grupos especiais que integram a Força Tarefa estão atuando em diversos municípios do litoral piauiense.



“Vamos dar continuidade nessa política de integração, principalmente entre as forças estaduais, para esse enfrentamento. Nesse momento estamos vivendo de veraneio, onde as pessoas procuram principalmente a região do litoral do Piauí e precisam ter a segurança, e a garantia necessária dessa segurança. Queremos trazer tranquilidade para aqueles que procuram o litoral nesse momento e que possam levar a boa impressão do Estado do Piauí em termos de segurança. Como todos os anos, estamos reforçando com mais de 180 policiais, que estarão nessa atividade se revezando nos municípios do litoral”, destaca o secretário de Segurança do Piauí.



Major Audivam Nunes, coordenador da Força Tarefa, enfatizou que o Centro Integrado de Segurança Pública ficará localizado em Luís Correia e que a ação acontecerá até o dia 02 de janeiro de 2023.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da SSP-PI