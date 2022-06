Livro “A Música Imóvel do Tempo” de Climério Ferreira é lançado no SaLiPi 2022

Autor de sucessos como “Revelação” - imortalizado na voz de Fagner, o poeta, músico e compositor Climério Ferreira lançou em Teresina, o livro “A Música Imóvel do Tempo”, editado pela Fundação Quixote com patrocínio do Governo do Estado do Piauí através da Secretaria de Estado da Cultura.



O livro recém-lançado no dia 11 de junho, no SaLiPi – Salão do Livro do Piauí, tem prefácio assinado pelo jornalista e também escritor, Zózimo Tavares, com comentários do premiado poeta Salgado Maranhão e Cineas Santos. Este último, homenageado do SaLiPi.

A Música Imóvel do Tempo é composta por 99 poemas inéditos, cuidadosamente selecionados pelo autor para uma edição especial no Piauí. Climério Ferreira que vive em Brasília desde a década de 60 tem outros 11 livros publicados pelas mais diversas casas editoriais do Brasil. É autor de mais de 120 canções interpretadas por artistas como Dominguinhos, Ednardo, Nara Leão, Elba Ramalho, Mastruz com Leite, Fagner, Tim Maia, Amelinha, Fernanda Takai, Zeca Baleiro, entre outros.

Foto: Divulgação

O lançamento da mais recente obra literária de Climério Ferreira, A música Imóvel do Tempo, ocorreu no espaço do Bate-Papo Literário do SaLiPi, comandado pelo professor, crítico literário e consagrado autor, Luiz Romero, um dos fundadores do evento.

“Climério é um dos melhores poetas de sua geração. Possui o dom de traduzir em palavras a essência da poesia que de tão imóvel se reverte em música e encanta o leitor ou ouvinte. São versos simples, mas carregados de imagens, sobretudo de sua terra. É um poeta visceral, autêntico, universal e telúrico ao mesmo tempo”, revelou Kássio Gomes, editor da obra.

A Música Imóvel do Tempo guarda outras particularidades. Por indicação do próprio autor, numa das orelhas do livro consta um desenho do rosto de Climério feito pelo irmão, Clodo Ferreira. A capa do livro é assinada pelo competente artista plástico, Antônio Amaral.

O livro que é distribuído exclusivamente pela editora Fundação Quixote deveria ter sido lançado em dezembro de 2021 na edição híbrida do SaLiPi que teve Climério Ferreira como um de seus patronos, mas o autor não pode comparecer presencialmente por questões de saúde.

O lançamento em 2022 foi antecedido pela posse de Climério Ferreira na Academia Piauiense de Letras (APL), cuja solenidade ocorreu dentro da programação do SaLiPi. A Música e Imóvel do tempo já está disponível nas principais livrarias da capital piauiense e, em breve, na loja oficial do SaLiPi por meio virtual ao custo de R$ 21,90.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no