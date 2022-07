Loja conceito Audax, The Auge Bike Shop inaugura filial em Picos

Para investir e movimentar o ciclismo de Picos e região, o empresário Joaquim Sá Filho, proprietário da The Auge Bike Shop, lança uma filial da loja The Auge Bike Shop, a primeira conceito Audax de Teresina-PI. A inauguração da filial picoense será no próximo sábado (02), às 19h, localizada na Avenida Senador Helvidio Nunes, 1711, Bairro Catavento. Além da inauguração da loja, a marca também faz presença na Picos Pro Race, a maior prova de mountain bike do Piauí.



“Com a chegada da The Auge Bike Shop em Teresina, uma loja conceito das renomadas marcas AUDAX / HOUSTON, vi o potencial que temos para crescer em todo Piauí e para isso, decidimos abrir a nossa primeira filial em Picos, para nos aproximarmos de toda a região do sul do estado”, declara Joaquim Sá.



Foto: Divulgação/Instagram

Com espaço exclusivo para lavagem de bike, mecânica com profissionais especializados, produtos para ciclismo de altíssima qualidade e um atendimento personalizado ao público, a The Auge Bike Shop filial Picos promete ser o novo “point” para os ciclistas e novos adeptos do esporte.

O lançamento, que será aberto ao público, terá sorteio de brindes para os amantes do ciclismo com a presença de toda a equipe Audax Racing Team, com os atletas Daniel Zóia, pentacampeão do Rally Cerapió/Piocerá, Bruno Paim, Campeão Mundial 24h solo, Guilherme Muller, P5 da copa internacional de MTB 2021, Nicolas Machado - BEN 10 - P5 Taça Brasil 2022, Francisco Oliveira, bronze Brasileiro XCM e XCO 2021, e Letícia Cândido, atleta Houston, medalhista de prata e melhor ciclista brasileira no Pan-americano 2022. A equipe de atletas piauienses da The Auge Race Team também estarão presentes com as campeãs piauienses de MTB Cris Siqueira e Lalesca Setúbal, Sabrina Paula, campeã Copa Norte Piauí, Kaká Moser, campeã catarinense de estrada e Mariana Barros, vice-campeã piauiense sprint triathlon.

