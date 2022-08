Mãe da governadora Regina Sousa morre aos 96 anos em União

Morreu, nesta quarta-feira (10), Maria da Conceição Silva Miranda, mãe da governadora Regina Sousa. Maria da Conceição tinha 96 anos e era natural de União, mesmo município onde faleceu. Ela era dona de casa e mãe de 14 filhos.

Em nota, o Governo do Estado lamentou com o mais profundo pesar a morte da matriarca e decretou luto oficial de três dias pelo seu falecimento.

"O Estado se solidariza à governadora Regina Sousa neste momento de dor ao tempo em que transmite os sentimentos aos familiares e amigos, com o desejo de que todos sejam confortados", diz a nota.

A Prefeitura de Teresina manifestou pesar pelo falecimento de Maria Conceição por meio de nota. "O prefeito Dr. Pessoa se solidariza com a família e amigos enlutados, ao tempo em que expressa condolências a todos", afirma.

O Partido dos Trabalhadores do Piauí (PT-PI) também lamentou o falecimento da mãe da governadora do Estado. "Externamos os nossos mais sinceros sentimentos a companheira Regina Sousa, demais familiares e amigos, neste momento de tanta dor", diz a nota.

