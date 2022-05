Maio Amarelo: educação no trânsito deve ser iniciada ainda na escola

O Maio Amarelo tem como principal objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Dessa maneira, o mês de maio busca conscientizar motoristas e pedestres sobre os cuidados que devem ser adotados durante o trânsito.

De acordo com Ademias Silva, diretor da escola de trânsito do Detran, o Departamento de Trânsito do Piauí (Detran) e outros parceiros de trânsito, através da Escola Piauiense de Trânsito, irão realizar a abertura da campanha. “Este é um movimento universal e fomenta ações com o poder público, iniciativa privada e sociedade civil, com o objetivo de evitar acidentes que resultem em vítimas e mortes”, explica.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Segundo o presidente, educadores estarão realizando palestras ao longo de todo mês de maio, reforçando a importância dos equipamentos de segurança. “É importante reforçar a necessidade do uso do capacete afivelado, uso do cinto de segurança pelo motorista e passageiro, tanto no banco da frente como de traz, além da cadeirinha para crianças”, afirma Ademias Silva.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Ainda segundo o presidente, a atuação se dará, principalmente, dentro das escolas, através de palestras com circuitos mirins. “Os próprios pais relatam que os filhos chamam atenção quando eles cometem alguma irregularidade. Então, será explicado para as crianças sobre os sinais de trânsito, o que eles significam e a necessidade de entender cada um”, destaca o presidente.



