Mais 12 mil passageiros devem passar pelo aeroporto de Teresina no feriado prolongado

Neste feriado prolongado da Proclamação da República, comemorada no próximo dia 15, deverá aumentar o fluxo de passageiros procurando os terminais de embarque e desembarque no Piauí. A expectativa é que 12.246 passageiros passem pelo aeroporto de Teresina nos próximos dias. Entre pousos e decolagens, são esperadas 92 operações no período segundo informou a administradora do terminal aeroportuário.





"Pelo fato do feriado ser no início da semana, haverá um movimento significativo de pessoas que se programaram para viajar nesta data. Cada vez mais, pós-pandemia, as pessoas retomam suas atividades e a CCR Aeroportos vê com otimismo essa movimentação", diz o gerente do Aeroporto de Teresina, Eden Pisani Junior.

Aeroportos pelo Brasil

Neste feriado, a previsão de movimentação pelos aeroportos do Brasil é de 241.522 mil passageiros. Já os pousos e decolagens somarão 1.876 operações. Os números abrangem os aeroportos em em Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina, no Estado do Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; Pelotas, no Rio Grande do Sul; Goiânia, em Goiás; Palmas, no Tocantins; São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Petrolina, em Pernambuco; e Teresina, no Piauí.

