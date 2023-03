Mais de 480 audiências de violência contra a mulher serão realizadas pelo TJPI esta semana

Com o objetivo de agilizar o julgamento de casos de violência contra a mulher, o Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) irá realizar 484 audiências de casos voltados a violência doméstica e familiar. As sessões tiveram início nesta segunda-feira (06) e seguem até o dia 10. A escolha dos dias faz alusão à 23ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa.

A iniciativa foi idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Poder Judiciário do Piauí (CEM/TJ-PI). Segundo os dados do TJPI, a maior parte dos casos são da 1ª Vara de Parnaíba, com 239 casos. Outros 116 agendamentos foram feitos pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Teresina e pela 1ª Vara do Júri.



(Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasil)

Além disso, outras comarcas também participam da Semana e agendaram audiências: 1ª Vara de Campo Maior, com 31 casos; 4ª e 5ª Vara de Picos, com 22 casos; Comarca de Elesbão Veloso, que agendou 25 casos para audiências e, por fim, a Comarca de Piripiri, com 19 casos.

Para a juíza Keylla Ranyere, coordenadora da Coordenadoria da Mulher do TJ-PI, as ações da Semana da Justiça Pela Paz em Casa e os julgamentos em forma de esforço concentrado são formas de conscientizar a sociedade sobre esse problema.

“É um meio para darmos visibilidade ao problema e chamar atenção sobre os casos de violência contra a mulher. É também um convite a uma reflexão sobre o que alimenta este tipo de violência. Trata-se de um problema complexo e que precisa de uma atuação conjunta. No âmbito do judiciário atuamos em rede com outras instituições”, disse.

Com informações do TJPI