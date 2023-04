Mais de mil PM’s serão convocados até julho, diz vice governador Themístocles Filho

A Polícia Militar do Piauí realizou nesta sexta-feira (21), data em que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, uma solenidade alusiva marcada pela entrega do “Espadim Tiradentes” aos alunos do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais da PMPI, arma simbólica que os cadetes poderão agora utilizar em atos solenes. No evento, o vice-governador Themístocles Filho, disse que mil soldados serão convocados até julho deste ano para integrar a Polícia Militar.

“Hoje se comemora no Brasil o Dia de Tiradentes, de todas as polícias militares de todo Brasil. E aqui no nosso estado, o Governador Rafael está dando a maior estrutura para a nossa polícia. Até julho deste ano mais de mil novos soldados vão integrar a Polícia Militar do Piauí. Isso significa mais segurança para o nosso estado”, disse o vice governador.

(Foto: Divulgação / Ascom)

No evento ocorreu também a entrega de quatro viaturas e duas motocicletas para reforçar o policiamento em Parnaíba, Fronteiras, Simplício Mendes e Teresina. Durante a solenidade, o Comandante Geral da PMPI entregou também Medalhas do Mérito Operacional aos policiais que mais se destacaram no serviço operacional e tempo de serviço. O Coronel Scheiwann Lopes, anunciou melhorias que serão implantadas ainda neste ano na corporação.

“Premiamos aquelas unidades que mais se destacaram, com viaturas e motocicletas. Semana que vem iremos caminhar através da Secretaria de Segurança Pública e do Governo do Estado, novas leis que irão modernizar a Polícia Militar. E isso irá possibilitar em junho, no aniversário polícia, grandes promoções e crescimento da instituição, para sempre melhor servirmos e protegermos o povo do Piauí. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada a nossa tropa que se dedica diuturnamente assim como fez Tiradentes, dando a sua própria vida pelo povo do Piauí”, destacou o comandante.

