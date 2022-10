Manchas de óleo são encontradas em praia no litoral do Piauí

Manchas de óleo foram encontradas, neste domingo (16), entre as praias do Coqueiro e Peito de Moça, no município de Luís Correia, litoral do Piauí. A bióloga Georgia Aragão estava com a família no trecho conhecido como praia do Barro Preto, quando encontrou manchas de óleo na faixa de areia. Segundo ela, praticantes de kite surf já haviam relatado ter encontrado manchas de óleo tanto no mar quanto na areia.



"Eu já vinha recebendo notícias do pessoal do kite surfe, que está sempre na praia. Eles encontraram umas pelotas de óleo, tanto no mar, quando estão surfando, quanto na areia da praia. Ontem, eu estava passeando com a família e minha filha pisou nessas manchas de óleo, tinham muitas manchas na areia", afirma.

Foto: Arquivo pessoal

De acordo com a bióloga, por ser um material altamente tóxico, o óleo pode afetar a fauna da região, levando à morte até mesmo animais de grande porte, como tartarugas marinhas.

"Esse óleo cru vai afetar todo sistema de qualquer tipo de animal, desde animais que vivem na área de praia a animais de grande porte, como tartarugas marinhas. Quando esse óleo enta no trato respiratório impede que elas respirem. É um elemento contaminante e agressivo de maneira geral, podendo levar à morte de organismos", alerta.

Ainda não há informação de qual a origem do resíduo de óleo encontrado no litoral. A reportagem do O DIA entrou em contato com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piaui (Semar), que informou que não confirmou, até o momento, o aparecimento de manchas de óleo na região.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também foi procurado pela reportagem, mas até o momento não retornou o contato.

