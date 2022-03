Março Lilás: campanha alerta sobre diagnóstico e combate ao câncer de colo de útero

Anualmente, a campanha Março Lilás visa promover a conscientização e combate ao câncer de colo de útero. Ações conjuntas, de alerta e incentivo à visita regular ao médico, somam força para impulsionar a prevenção.

No Piauí, segundo dados da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI), aproximadamente, 2.500 mulheres com a doença foram atendidas pela Rede somente ano passado. A Instituição, durante todo o ano, reforça a importância da prevenção e, neste mês, reitera seu compromisso junto à sociedade atuando para disseminar informações importantes.

(Foto: Divulgação)

Esse tipo de câncer é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Por ter um desenvolvimento lento, a doença pode não manifestar sintomas na fase inicial, por isso, ir ao médico regularmente é fundamental para o diagnóstico precoce e o aumento das chances de cura.

"Muitas vezes em fase inicial, a mulher pode apresentar poucos ou nenhum sintoma. Nos casos mais avançados, pode evoluir com sangramento vaginal intermitente ou sangramento após a relação sexual, secreção vaginal anormal de mal odor e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais", explica a ginecologista Lara Drummond.



Alguns fatores podem aumentar as chances de desenvolver a doença como no caso de mulheres com início precoce da atividade sexual e múltiplos parceiros, que não fazem o uso de preservativos, além de tabagismo, má higiene íntima e presença do vírus HPV. Por isso, a médica ressalta a importância de campanhas como o Março Lilás.

"Estar consciente sobre a doença é o primeiro passo para a manutenção da saúde. A principal forma de prevenção em idade precoce é a vacina contra o HPV, disponível no SUS para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. A vacina pode prevenir 70% dos cânceres de colo do útero e 90% das verrugas genitais", informa Lara Drummond.

A especialista esclarece ainda que a infecção pelo vírus HPV é frequente, mas nem sempre causa câncer. "Antes de evoluir para um câncer, apresenta alterações celulares que podem ser descobertas facilmente através do exame preventivo, o Papanicolau, e são curáveis em quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica desse exame".

A médica recomenda ainda, que além das consultas regulares e vacinação contra HPV, evitar o cigarro e manter hábitos saudáveis são imprescindíveis para prevenção da doença.

