Matrículas da rede estadual de ensino são prorrogadas até o dia 20 de janeiro

As matrículas da rede estadual de ensino do Piauí foram prorrogadas até o dia 20 de janeiro. Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a meta de chegar a 260 mil estudantes matriculados. Para fazer a inscrição, o estudante, se maior de idade, ou o responsável deve preencher a pré-matrícula on-line e em seguida comparecer à secretaria da escola selecionada para entrega da documentação exigida.

A Seduc tem modernizado e facilitado o processo de matrícula para que, no primeiro momento, os estudantes e a família façam, de qualquer lugar, pelo sistema on-line, a escolha da escola que desejam cursar ensino Fundamental, Médio, Profissional ou Educação de Jovens e Adultos (EJA). No sistema, o candidato à vaga pode pesquisar qual escola é mais próxima da sua residência e as vagas disponíveis.

O processo virtual é a primeira etapa e só há confirmação da vaga após a entrega da documentação na secretaria da escola que o aluno irá estudar.



A lista de documentos varia de acordo com a modalidade de ensino e a lista completa está no Edital.



Acesse aqui o site de matrículas.



