Matrículas na rede estadual de ensino vão até esta sexta (20); saiba como se inscrever

As matrículas da rede estadual de ensino seguem até esta sexta-feira, dia 20 de janeiro. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a meta é chegar a 260 mil estudantes matriculados em todo o Piauí.

“As matrículas já estão disponíveis, vamos só até o dia 20 de janeiro e você pode fazer já pela internet. Então, aproveite, matricule-se. Nossos professores, professoras, nossas equipes da Seduc, das escolas, das gerências regionais de educação estão a postos para gente realmente conseguir matricular todo mundo que está na idade escolar, seja do Ensino Fundamental, seja do Ensino Médio. Vamos fazer juntos do Piauí a melhor educação do Brasil”, disse o governador, Rafael Fonteles em um vídeo divulgado nas redes sociais.

“Nossas escolas estão prontas para garantir às crianças, jovens e adultos uma educação de excelência”, afirmou o gestor. Para fazer a inscrição, o estudante de maior de idade ou o responsável, devem preencher a pré-matrícula on-line (acesse aqui o link para matrícula) e em seguida comparecer à secretaria da escola selecionada para entrega da documentação exigida.

O processo virtual é a primeira etapa e só há confirmação da vaga após a entrega da documentação na secretaria da escola que o aluno irá estudar. A lista de documentos varia de acordo com a modalidade de ensino e pode ser conferida no site da Seduc: www.seduc.pi.gov.br/matricula.

