Maurício Machado é eleito presidente da Associação dos Magistrados Piauienses

O juiz da comarca de Picos, Maurício Machado Queiroz Ribeiro, foi eleito presidente da Associação dos Magistrados Piauienses (Amapi) em votação que aconteceu nessa sexta-feira (11/11). Ele encabeçou a chapa “Integração e Valorização”, única a ser registrada para concorrer no pleito.

O presidente eleito será empossado no cargo no dia 03 de dezembro para comandar a instituição no triênio 2023-2025. Maurício Machado Queiroz disse que sua gestão será de continuidade a do atual presidente, o juiz Leonardo Brasileiro, e apontou melhorias que buscará para a categoria.

Foto: Divulgação

“Esperamos dar continuidade às excelentes gestões que nos antecederam, como a dos presidentes Leonardo Brasileiro, Thiago Brandão, Leonardo Trigueiro, José Airton e desembargador Sebastião Martins. Continuaremos a defender os interesses da magistratura piauiense, na busca incessante por melhores condições de trabalho, garantia de direitos e sempre com foco na melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais à sociedade”, comenta o presidente eleito.

QUEM É

Maurício Machado Queiroz Ribeiro nasceu em 04 de fevereiro de 1982, em Teresina – PI, filho de Valdenir Queiroz Ribeiro e Maria de Jesus Machado Ribeiro. Casado com Izaura Constância Soares Queiroz Ribeiro desde 27 de janeiro de 2012, é pai de Maurício Machado Queiroz Ribeiro Filho e Angelina Machado Queiroz Ribeiro.

Sua primeira Comarca foi Antônio Almeida, onde ficou até abril de 2014, quando assumiu a Comarca de São João do Piauí, onde permaneceu até março de 2020. Entre 22 de março de 2020 e 28 de março de 2022, foi Juiz de Direito da Comarca de Porto-PI. De março a setembro de 2022, foi Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Corrente. Desde 19 de setembro de 2022 é Juiz da 2ª Vara da Comarca de Picos.

Foi também professor da EJUD no curso de formação para magistrados em duas oportunidades: 2021 e 2022. No triênio 2017-2019, foi Diretor de Informática da AMAPI e no triênio 2020-2022, atuou na Associação como 2ª Vice-Presidente.

