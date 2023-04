Média móvel de mortes por covid-19 no Piauí permanece zerada, diz Sesapi

O Piauí registrou 186 casos de covid-19 na 13ª semana epidemiológica de 2023, o que corresponde ao período de 26 de março a 1° de abril.

Destes, 108 são de 2023, sendo 03 de janeiro, 02 de fevereiro e 103 de março. Os 78 casos restantes são represados do ano de 2022, onde os municípios só encerraram as notificações agora.

Segundo o Boletim Epidemiológico do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVIS- PI), a variação de casos nos últimos 14 dias chegou a 92%.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Em relação aos óbitos em decorrência da doença, a média móvel do estado permanece zerada, com o registro de nenhuma morte na semana analisada, fechando o mês de março com 02 óbitos.

Durante a última semana epidemiológica, o estado aumentou de 06 pacientes para 13 internados em leitos clínicos; de 07 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para 10 pacientes e passou de nenhum paciente para 03 internados em leitos de estabilização destinados para o tratamento da Covid-19.

Mpox

Em relação a Mpox (Monkeypox), o estado não confirmou casos novos da doença, mantendo 40 casos no Piauí, 03 casos suspeitos e 206 casos descartados.

No gráfico de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), os números até a semana epidemiológica nº 13 demonstram patamares próximos aos do período pré-pandemia (2019).

Veja aqui o boletim.



Com informações SESAPI

