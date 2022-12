Médicos do Piauí reivindicam pagamento do 13º salário; SIMEPI analisa possível paralisação

O Sindicato dos Médicos do Piauí (SIMEPI) se reuniu em Assembleia Extraordinária na tarde de ontem (23) para debater sobre demandas que vem deixando a categoria insatisfeita. Dentre as reivindicações ao poder público, está o não pagamento do décimo terceiro salário dos profissionais temporários, a falta de concurso público na área e a escassez de insumos. Diante desse cenário, o SIMEPI aponta que há indicativo de paralisação das atividades.

De acordo com a presidente do SIMEPI, Lúcia Santos, os médicos estão sendo sobrecarregados pela falta de estrutura e de profissionais. Ela comenta ainda que a “a gestão da Prefeitura de Teresina tem deixado muito a desejar”.

“Há muito tempo não temos concurso público, além de impactar nas escalas, os médicos plantonistas acabam ficando sobrecarregados. Agora, nos deparamos também com a falta de pagamento do 13º dos profissionais temporários. Esse benefício vinha sendo honrado pelo antigo prefeito, então essa justificativa que eles estão usando não nos satisfaz”, explica.



A presidente destaca que os médicos temporários não têm culpa de o contrato ter sido alongado pela falta de concursos públicos para contratação de médicos concursados. “Os profissionais trabalharam e merecem receber seu 13º e suas férias. Eles não têm culpa de serem temporários. Isso é irregular e ilegal”, aponta.



Lúcia Santos acrescenta ainda que o não cumprimento das demandas gera impactos no atendimento à saúde e que é preciso uma “gestão eficiente”. A categoria demonstra uma preocupação com essa "desorganização generalizada”.



“Não dá para se usar de politicagem quando se trata de saúde. Temos que ter uma gestão eficiente que pague os profissionais. Estamos preocupados com a falta de organização da prefeitura de Teresina”, disse a presidente do SIMEPI.

Após a assembleia, foi deliberado que todos os médicos que trabalham efetivamente e em ambulatório estarão de recesso no Natal e o Ano Novo. Além disso, o SIMEPI informa que no dia 9 de janeiro de 2023, às 19h, será realizada uma nova Assembleia.

