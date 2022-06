Médicos podem aprovar nesta semana paralisação das atividades em todo o Piauí

O Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí (SIMEPI) convocou, por meio de um edital, todos os médicos servidores públicos do Piauí para uma Assembleia Geral Extraordinária. O momento está previsto para ser realizado na próxima quarta-feira, dia 08 de junho, no auditório do próprio sindicato e deve discutir, dentre outros pontos, um indicativo de paralisação.

A assembleia deve deliberar também sobre outras demandas dos médicos servidores do Estado, como adicional de insalubridade dos servidores públicos do Estado do Piauí. Os debates se darão em primeira, segunda ou terceira chamada, respectivamente, às 16h30, às 17h e às 17h30.

Confira a convocação:

O Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí – SIMEPI vem, pelo presente edital, convocar todos os médicos servidores públicos do Estado do Piauí para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 08/06/2022, no auditório do SIMEPI, situado na Rua Ver. Luís de Vasconcelos, nº 550, São Cristóvão, CEP nº 64.052-250, Teresina-PI.

A referida Assembleia será instalada em primeira, segunda ou terceira chamada, respectivamente, às 16h30, às 17h e às 17h30, para deliberar sobre a seguinte pauta: adicional de insalubridade dos servidores públicos do Estado do Piauí, com indicativo de paralisação.

