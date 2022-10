Mesários que faltaram no primeiro turno terão que justificar a ausência ao TRE-PI

Os mesários que faltaram no primeiro turno das Eleições 2022 terão que justificar a ausência ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI). O órgão não totalizou ainda o número de mesários que faltaram, porém informou ao Portal O Dia nesta sexta-feira (14) que foi baixo o número de ausências. Em todo o Estado, cerca de 37 mil mesários estavam cadastrados para atuar no dia 02 de outubro, data do primeiro turno.

(Foto: Arquivo / O DIA)

“Quando é convocado, o mesário já sabe que é para o primeiro e para o segundo turno. Aqueles que faltaram no primeiro turno, o TRE entra em contato com eles para averiguar o motivo da ausência. Eles têm até 30 dias para se justificar, sob pena de responder a um processo e ter que pagar uma multa”, explicou Hugo Leonardo, coordenador de Mesários do TRE-PI.

Hugo Leonardo, coordenador de Mesários do TRE-PI (Foto: André dos Santos / O DIA)

Porém após justificado, o mesário pode retornar ao serviço no dia 30 de outubro. “A princípio, eles estão habilitados para exercerem a atividade de mesário no segundo turno. Lembrando que há também os mesários reserva, para os casos em que algum mesário titular falte. Eles já são treinados desde o dia 15 de agosto”, complementou Hugo.

O TRE-PI informou ainda que os treinamentos on line para os mesários titulares e reservas ainda ficarão disponíveis até às 23h59 do dia 29 de outubro, véspera do pleito.

