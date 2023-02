Minha Casa, Minha Vida no Piauí deve retornar até final do 1º semestre, diz diretor

O programa Minha Casa, Minha Vida deve retomar no estado do Piauí até o final do primeiro semestre deste ano, acredita o diretor diretor-geral da ADH, Leonardo Nogueira. O programa de construção de moradias que foi lançado neste mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá novidades nas faixas de renda para este ano.

Leonardo Nogueira explicou que há uma grande expectativa para o início do programa, mas que a ADH aguarda agora o Governo Federal anunciar os critérios para a submissão dos projetos e a liberação dos trâmites burocráticos. “Estamos agora esperando a liberação do governo federal que, em breve, deve anunciar os detalhes sobre as inscrições e o início do processo para aqueles que pretendem participar desse grande projeto”, disse o diretor.

Leonardo Nogueira (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

O gestor comentou que o órgão já se antecipou e realiza atualmente estudo de terrenos que poderão abrigar conjuntos habitacionais. Nogueira defende que esse levantamento irá propiciar agilidade no momento que as inscrições foram liberadas pelo governo.

“Estamos nesse momento fazendo um levantamento de áreas e terrenos do próprio estado, onde poderão ser construídos esses conjuntos habitacionais. A gente acredita que até o fim do primeiro semestre, estaremos dando início a esse projeto”, comentou.

FAIXAS ETÁRIAS

A divisão de acordo com faixas de renda ficou assim: Faixa Urbano 1 – renda bruta familiar mensal até R$ 2.640; Faixa Urbano 2 – renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4.400, e Faixa Urbano 3 – renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8.000.

Já no caso das famílias residentes em áreas rurais, a divisão por faixas de rendas será: Faixa Rural 1 – renda bruta familiar anual até R$ 31.680; Faixa Rural 2 – renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 até R$ 52.800; e Faixa Rural 3 – renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 até R$ 96.000.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da ADH