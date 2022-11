Ministério da Saúde libera R$315 mil para UBSs de 10 municípios do Piauí

Para digitalizar e ampliar os atendimentos da saúde à distância, o Ministério da Saúde liberou cerca de R$ 1,5 milhões para implementar o projeto-piloto das UBS Digitais e custeios mensais em 10 estados brasileiros. Serão transferidos R$ 977.600 ainda em 2022 e R$ 470.400 para o ano de 2023. O Piauí receberá o valor de R$ 315,5 mil, que contemplará 10 municípios.



As cidades são: Alvorada do Gurguéia, Bela Vista do Piauí, Cristino Castro, Currais, Morro Cabeça no Tempo, Pajéu do Piauí, Palmeira do Piauí, Porto Alegre do Piauí, Santa Luz e São Miguel do Fidalgo. Cada cidade vai receber o valor de R$ 22.100 em 2022 e R$ 8.400 em 2023, exceto o município de Pajéu do Piauí, que receberá R$ 24.200 em 2022 e R$ 16.800 em 2023.



(Foto: Reprodução/Prefeitura de Santa Luz)

Com esse investimento, as unidades poderão implantar as ferramentas necessárias como prontuário eletrônico, conexão à internet, sistemas de informação e outros recursos. Assim, as UBS poderão fornecer, por exemplo, telediagnóstico, teleconsultoria e teleconsulta com especialistas.



Com os 10 estados brasileiros contemplados com os valores, 43 UBS serão beneficiadas. Os estados que receberão o dinheiro são: Amazonas (R$ 62 mil), Bahia (R$ 61 mil), Minas Gerais (R$ 122 mil), Mato Grosso do Sul (R$ 91.500), Mato Grosso (R$ 305 mil), Pará (R$ 112,5 mil), Pernambuco (R$30,5 mil), Piauí (R$ 315,5 mil), Rio Grande do Sul (R$ 30,5 mil) e Tocantins (R$ 317,5 mil).



