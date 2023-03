Ministério Público do Piauí anuncia realização de concurso público com 30 vagas

O Ministério Público do Piauí (MPPI) deve realizar um concurso público para o provimento de 15 cargos de analista ministerial (nível superior) e de 15 cargos de técnico ministerial (nível médio). A Portaria foi assinada pelo Procurador-Geral de Justiça do Piauí, Cleandro Moura, autorizando o processo seletivo. O documento foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPPI.

“O aperfeiçoamento do quadro de pessoal é uma das diretrizes da gestão, porque são os membros e servidores do Ministério Público do Estado do Piauí que constroem a instituição e prezam pela prestação de um serviço de qualidade à sociedade piauiense. A instauração do processo de realização de mais um concurso público é muito importante para nós, visto que, por essa via, admitiremos mais integrantes capacitados e oferecemos oportunidades para diversos profissionais, com isonomia e eficiência”, declara Cleandro Moura.

O Procurador-Geral também constituiu a comissão organizadora do concurso, que será presidida pela Procuradora de Justiça Zélia Saraiva Lima. À comissão, caberá a edição das normas necessárias, com a publicação de editais, portarias e outros atos administrativos. O cronograma do certame será definido pela comissão organizadora, de acordo com o transcurso dos trabalhos. Todas as informações correlatas serão oportunamente divulgadas pelo MPPI.

O provimento dos cargos oferecidos ocorrerá a critério da Administração, após a homologação dos resultados, e está condicionado à existência de vagas e à disponibilidade orçamentária e financeira da instituição.

Com informações do MPPI